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ترامب: لن أوقف رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي إذا عرض الاستقالة

السبت 24/أغسطس/2019 - 08:31 ص
ترامب: لن أوقف رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي إذا عرض الاستقالة
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ترجمة: دينا الشريف
 
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انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشدة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم قائلًا: "إنه لن يحاول إيقاف كبير محافظي البنوك المركزية في الولايات المتحدة إذا عرض الاستقالة.

وقال ترامب الذي غادر البيت الأبيض للسفر إلى قمة مجموعة السبع في فرنسا للصحفيين "أنا لست سعيدًا بجاي باول".

واستمرت تصريحاته في حرب كلامية ضد باول، إلى جانب التعريفات الانتقامية التي فرضتها الصين على البضائع الأمريكية، والتي ساعدت على انخفاض حاد يوم الجمعة في سوق الأسهم الأمريكي.

وقال ترامب للصحفيين أثناء مغادرته البيت الأبيض قبيل منتصف ليل الجمعة "لا أعتقد أنه يقوم بعمل جيد على الإطلاق".

وعندما سئل عما إذا كان يريد أن يستقيل باول أجاب ترامب: "هل أريده أن يستقيل؟ اسمحوا لي أن أضعها بهذه الطريقة، إذا فعل ذلك فلن أوقفه ".

وقال باول أثناء عقده اجتماع مع محافظي البنوك المركزية الآخرين: "أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيتصرف حسب الاقتضاء" للحفاظ على صحة الاقتصاد الأمريكي في اقتصاد عالمي متدهور لكنه لم يصل إلى حد الالتزام بسلسلة من تخفيضات الأسعار التي سعى إليها ترامب.

وقام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من عقد من الشهر الماضي في مواجهة المخاطر المتزايدة التي يتعرض لها الاقتصاد، وتتوقع الأسواق بأغلبية ساحقة أن يقوم البنك المركزي بإجراء تخفيض آخر في استعراضه لسياسة سبتمبر.
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