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عاجل.. 2 مليون دولار تقرب الأهلي من المدرب الجديد

السبت 24/أغسطس/2019 - 08:28 ص
عاجل.. 2 مليون دولار تقرب الأهلي من المدرب الجديد
محمود الخطيب
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عمرو مصطفي
 
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يسعى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب من أجل التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد لتولي المهمة الفنية للفريق الأحمر بعد رحيل مارتن لاسارتي.

وقرر مجلس الخطيب إقالة مارتن لاسارتي بعد الخروج من كأس مصر على يد بيراميدز في دور الستة عشر من المسابقة.

ودخل النادي الأهلي في مفاوضات قوية مع البرتغالي باولو دوراتي المدير الفني السابق لمنتخب بوركينا فاسو لتولي المهمة الفنية للفريق الأحمر خلفاً للمدرب السابق لاسارتي.

وتواصل أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي مع دوراتي وأبلغه أن راتبه والجهاز المعاون سيكون 2 مليون دولار في انتظار موافقة المدرب البرتغالي ، وفي حال موافقة الأخير على المقابل المادي سيحضر إلى القاهرة خلال ساعات للتوقيع للأهلي رسمياً.

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