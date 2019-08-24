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مفاجأة مدوية عن مستقبل نيمار مع باريس

السبت 24/أغسطس/2019 - 08:22 ص
مفاجأة مدوية عن مستقبل نيمار مع باريس
نيمار
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محمد جمال
 
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أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادى باريس سان جيرمان الفرنسي يسعى خلال الأيام المقبلة لوضع خطة تهدئة جماهير الفريق فى حال عدم رحيل نيمار عن صفوف الفريق الباريسي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن باريس سان جيرمان سيقوم بتهدئة الجماهير الغاضبة من نيمار فى حال عدم رحيله قبل يوم 30 أغسطس القادم إلى برشلونة أو ريال مدريد تمهيداً لاستمرار اللاعب فى الفريق.

وأشارت الصحيفة إلى أن نيمار سيكون أول مباراة له مع باريس فى حال استمراره وعدم رحيله ستكون أمام ميتز فى ملعب الأخير يوم 30 أغسطس بينما المباراة الأولى له فى حديقة الأمراء ستكون بعد التوقف الدولى يوم 13 سبتمبر.

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