ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

كشف تفاصيل هامة عن الجزء القادم من "جيمس بوند"

السبت 24/أغسطس/2019 - 08:23 ص
كشف تفاصيل هامة عن الجزء القادم من جيمس بوند
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
أعلن الفريق المنتج للجزء الخامس والعشرين من السلسلة الأسطورية، "جيمس بوند"، عن تفاصيل جديدة وغير مسبوقة حول الفيلم.

وكتب فريق الإنتاج عبر موقع "تويتر" أن اسم الفيلم هو No Time to Die، وأن موعد عرضه في قاعات السينما العالمية سيكون في شهر أبريل من عام 2020.

ومجددا، يلعب دور البطولة الرئيسي في الفيلم، النجم البريطاني، دانييل كريغ، في حين يؤدي النجم الأمريكي المنحدر من أصول مصرية، رامي مالك، دور الشرير هذه المرة.

كما يشارك في التمثيل كل من نعومي هاريس، ليا سيدو، وبن ويشا، ولا زال تصوير الفيلم مستمرا في الوقت الراهن، وتحديدا في إيطاليا.

وفي شهر مايو، تعرض البطل دانييل كريغ لإصابة في الكاحل خلال تصويره مشاهد صعبة للفيلم القادم، في جامايكا، لكن الحادث لم يسفر عن أي تأخير في جدول التصوير. 


Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
أفضل أفلام عيد الأضحى 2019؟!
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي 2019-2020
الفتح
-
x
17:50
-
الشباب
الفيصلي
-
x
18:10
-
الفيحاء
الوحدة
-
x
19:50
-
الإتفاق
الدوري الإنجليزي الممتاز
نوريتش سيتي
-
x
13:30
-
إيفرتون
مانشستر يونايتد
-
x
16:00
-
كريستال بالاس
واتفورد
-
x
16:00
-
وست هام يونايتد
ليفربول
-
x
18:30
-
آرسنال
الدوري الإسباني
ريال مدريد
-
x
19:00
-
بلد الوليد
سيلتا فيغو
-
x
21:00
-
فالنسيا
دوري أبطال إفريقيا
النجم الرياضي الساحلي - تونس
-
x
20:00
-
هافيا كوناكري - غينيا
الرجاء الرياضي - المغرب
-
x
21:00
-
بريكاما يونايتد - غامبيا
ديكيداها أف سي - الصومال
-
x
21:00
-
الزمالك - مصر
الدوري الإيطالي
بارما
-
x
18:00
-
يوفنتوس
فيورنتينا
-
x
20:45
-
نابولي
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
ايتول دو كونجو - الكونجو
-
x
18:00
-
بيراميدز - مصر