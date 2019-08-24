الشرطة الصينية تطلق سراح موظف القنصلية البريطانية

Advertisements

ذكرت الشرطة الصينية اليوم السبت أنه تم إطلاق سراح موظف في القنصلية البريطانية في هونج كونج تم احتجازه في البر الرئيسي.



قالت سلطات الأمن العام في شنتشن انه تم اطلاق سراح سيمون تشينغ مان-كيت كما هو مقرر بعد 15 يومًا من الاحتجاز الإداري. وقد ادلي مكتب لوهو للأمن العام فى شنتشن، المدينة الرئيسية المجاورة لهونج كونج، بهذا التصريح عبر حساب ويبو الخاص بالمدونات الصغيرة.

وقال البيان دون ان يقدم مزيدا من التفاصيل انه تم اعتقال تشينج لانتهاكه القانون الصيني للبر الرئيسي و"اعترف بأفعاله غير القانونية."



أكد أحد ضباط شرطة هونغ كونغ، شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول لمناقشة القضية، أن تشنغ عاد إلى المدينة، لكنه لم يقدم مزيدًا من التفاصيل.

