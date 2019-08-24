ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الشرطة الصينية تطلق سراح موظف القنصلية البريطانية

السبت 24/أغسطس/2019 - 08:13 ص
الشرطة الصينية تطلق سراح موظف القنصلية البريطانية
Advertisements
طباعة
ترجمة منار طارق
 
Advertisements
ذكرت الشرطة الصينية اليوم السبت أنه تم إطلاق سراح موظف في القنصلية البريطانية في هونج كونج تم احتجازه في البر الرئيسي.

قالت سلطات الأمن العام في شنتشن انه تم اطلاق سراح سيمون تشينغ مان-كيت كما هو مقرر بعد 15 يومًا من الاحتجاز الإداري. وقد ادلي مكتب لوهو للأمن العام فى شنتشن، المدينة الرئيسية المجاورة لهونج كونج، بهذا التصريح عبر حساب ويبو الخاص بالمدونات الصغيرة.
وقال البيان دون ان يقدم مزيدا من التفاصيل انه تم اعتقال تشينج لانتهاكه القانون الصيني للبر الرئيسي و"اعترف بأفعاله غير القانونية."

أكد أحد ضباط شرطة هونغ كونغ، شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول لمناقشة القضية، أن تشنغ عاد إلى المدينة، لكنه لم يقدم مزيدًا من التفاصيل.
Advertisements
المزيد عن: موظف القنصلية البريطانية الشرطة الصينية اطلاق سراح
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي 2019-2020
الفتح
-
x
17:50
-
الشباب
الفيصلي
-
x
18:10
-
الفيحاء
الوحدة
-
x
19:50
-
الإتفاق
الدوري الإنجليزي الممتاز
نوريتش سيتي
-
x
13:30
-
إيفرتون
مانشستر يونايتد
-
x
16:00
-
كريستال بالاس
واتفورد
-
x
16:00
-
وست هام يونايتد
ليفربول
-
x
18:30
-
آرسنال
الدوري الإسباني
ريال مدريد
-
x
19:00
-
بلد الوليد
سيلتا فيغو
-
x
21:00
-
فالنسيا
دوري أبطال إفريقيا
النجم الرياضي الساحلي - تونس
-
x
20:00
-
هافيا كوناكري - غينيا
الرجاء الرياضي - المغرب
-
x
21:00
-
بريكاما يونايتد - غامبيا
ديكيداها أف سي - الصومال
-
x
21:00
-
الزمالك - مصر
الدوري الإيطالي
بارما
-
x
18:00
-
يوفنتوس
فيورنتينا
-
x
20:45
-
نابولي
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
ايتول دو كونجو - الكونجو
-
x
18:00
-
بيراميدز - مصر