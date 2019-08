قائمة الممثلات الأعلى أجرا في العالم

وتضم قائمة "أعلى الممثلات أجرا لعام 2019" أسماء جديدة، هي إليزابيث موس، بطلة المسلسل التلفزيوني "The Handmaid's Tale"، والممثلة الأسترالية مارغوت روبي، بطلة فيلم "Once upon a Time in Hollywood" أمام ليوناردو دي كابريو وبراد بيت.