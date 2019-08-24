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نيدفيد يفاجئ ديبالا بهذا التصريح!

السبت 24/أغسطس/2019 - 07:26 ص
نيدفيد يفاجئ ديبالا بهذا التصريح!
باولو ديبالا
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وكالات
 
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أكد نائب رئيس نادي يوفنتوس، التشيكي بافل نيدفيد، يوم الجمعة، أن الأرجنتيني باولو ديبالا "لن يمثل أبداً مشكلة" لفريقه، بالرغم من حقيقة أن مستقبله داخل الفريق محل شك، وذلك قبل 11 يوماً على إغلاق موسم الانتقالات الصيفية الحالي.

وأكد نيدفيد في مؤتمر صحافي عشية الظهور الأول للفريق هذا الموسم: "ديبالا لن يكون أبداً مشكلة بالنسبة ليوفنتوس، لأنه لاعب رائع، يستغله ساري تكتيكياً كمهاجم وهمي، وأعتقد أنه يقوم بهذا الدور جيداً، وخاض فترة إعداد جيدة".

وحل نيدفيد محل المدرب ماوريسيو ساري الذي يتعافى من إصابته بالتهاب رئوي ولن يكون قادراً على الجلوس على مقاعد البدلاء في أول مباراتين، وقال: "ليس من السهل السيطرة على الالتهاب الرئوي، لقد أردنا اتخاذ الخطوات الصحيحة".

وأعرب التشيكي الدولي السابق عن تقديره لكل من ديبالا ومواطنه غونزالو هيجواين، المنضم أيضاً إلى قائمة المغادرين المحتملين.

حيث علق عليه قائلاً: "هيغواين لاعب في صفوف الفريق، إنه لاعب قوي، إذا قلت إنه واحد من أفضل اثنين أو ثلاثة مهاجمين في العالم فأنا لست مخطئاً، لديه كل شيء: القوة والسرعة والمهارات والعديد من الأهداف".

وأردف: "بالإضافة إلى ذلك، فهو يعرف ساري بالفعل (لقد تدرب معه في نابولي وتشيلسي) ورأيتم أنه خاض فترة إعداد إيجابية للغاية، لدينا لاعبان مهمان للغاية في كل مركز، ونشعر بالقوة".

وأخيراً، أقر التشيكي بأنه سيكون هناك الكثير من المنافسة في تشكيلة الفريق خلال الموسم، إلا أنه أكد أن اللاعبين يعلمون ذلك جيداً.

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