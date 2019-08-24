اليوم.. إعادة محاكمة 47 متهمًا في "اقتحام قسم التبين"

تستأنف محكمة جنايات القاهرة، اليوم، نظر أولى جلسات إعادة محاكمة 47 متهمًا في القضية المعروفة بـ "اقتحام قسم التبين" .





وكانت قد قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، الدائرة 30 إرهاب تأجيل جلسة إعادة محاكمة 47 متهمًا في القضية المعروفة بـ"اقتحام قسم التبين"، وذلك لجلسة 24 أغسطس لتعذر حضور المتهمين مع استمرار حبس المتهمين وتنفيذ باقي القرارت الصادره بجلسة 12 يونيو.





وكانت المحكمة خلال الجلسة السابقة أوضح رئيس المحكمة أن المتهمين الذين حضروا جلسة اليوم في مقر المحكمة بلغ عددهم 32 متهمًا، وقد تبين عدم حضور باقي المتهمين بالقضية، ليطلب من أعضاء هيئة الدفاع، تقديم قائمة بشأن المتهمين الحاصلين على قرار العفو الرئاسي، وبموجبه تم إطلاق سراحهم.





فيما أشار الدفاع إلى عدم توافر نسخة من القرار المنشور بالجريدة الرسمية في ذلك السياق، ليلتمس الدفاع من المحكمة، الاستعلام من مصلحة السجون بأسماء المتهمين الماثلين وإذا ما صدر بحق أيًا منهم قرار بالعفو من عدمه.





صدر القرار برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة سكرتارية أحمد مصطفى





وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، يوم 5 نوفمبر 2016، قضت بالسجن المشدد 15 سنة لـ21 متهمًا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 متهمًا، والمشدد 7 سنوات لـ11 متهمًا، وإلزام المحكوم عليهم قيمة 10 ملايين و101 ألف و79 جنيهًا قيمة التلفيات التيأحدثوها، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة.





وألغت محكمة النقض، في 5 يوليو 2018، أحكام السجن على 47 متهمًا في قضية "اقتحام قسم التبين"، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى مغايرة.



