ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

رابط bein sports مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال يلا شوت liverpool بث مباشر ليفربول يلا شوت mohamed salah لايف بلس يلا شوت

السبت 24/أغسطس/2019 - 05:53 ص
رابط bein sports مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال يلا شوت liverpool بث مباشر ليفربول يلا شوت mohamed salah لايف بلس يلا شوت
Advertisements
طباعة
 
Advertisements

يلتقي ليفربول × آرسنال  في إطار منافسات الجولة الثالثة بالدوري الانجليزي  في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة  وفي تمام الساعة 7:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة وتنقل المباراة  مباشر عبر قناة  بي إن سبورت 2.


نتابع معكم موعد وتوقيت مباراة ليفربول القادمة، مباراة ليفربول القادمة ضد أرسنال ستكون في يوم السبت الموافق 24 أغسطس 2019 وذلك في تمام الساعة 6:30 مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 7:30 مساءًا بتوقيت السعودية على بي إن سبورت، ويأمل الريدز في تحقيق نتائج إيجابية جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز.


لم يتمكن نادي ليفربول من الفوز بالدور الإنجليزي منذ قرابة الثلاثون عام، حيث فاز بالدرع في آخر مناسبة في عام 1990، وفاز نادي الريدز بالدوري 18 مرة من قبل، وهو ثاني الأندية الإنجليزية من حيث عدد مرات الفوز، حيث يأتي بالمركز الثاني بعد مان يونايتد الذي فاز بالبطولة 20 مرة، وحصل الليفر على وصافة الدوري الإنجليزي 12 مرة من قبل، آخر سنوات الوصافة هي العام الماضي بعد صراع رهيب على الدوري مع المان سيتي، إنتهى لصالح السكاي بلوز بفارق نقطة واحدة فقط.


قناة بي إن سبورتس bein sports، تقدم وجبة كروية دسمة تتضمن أهم الدوريات والبطولات العربية والخليجية والعالمية، لتنطلق بها نحو القمة في صدارة القنوات الرياضية المتخصصة عبر الفضائيات، وتصبح  قناة بي إن سبورت صاحبة أعلى نسبة مشاهدة عبر الفضائيات، لتميزها بعرض محتوى إعلامي رياضي هادف موضوعي متجدد تخاطب من خلاله كافة فئات المجتمع العربي حول العالم



Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي 2019-2020
الفتح
-
x
17:50
-
الشباب
الفيصلي
-
x
18:10
-
الفيحاء
الوحدة
-
x
19:50
-
الإتفاق
الدوري الإنجليزي الممتاز
نوريتش سيتي
-
x
13:30
-
إيفرتون
مانشستر يونايتد
-
x
16:00
-
كريستال بالاس
واتفورد
-
x
16:00
-
وست هام يونايتد
ليفربول
-
x
18:30
-
آرسنال
الدوري الإسباني
ريال مدريد
-
x
19:00
-
بلد الوليد
سيلتا فيغو
-
x
21:00
-
فالنسيا
دوري أبطال إفريقيا
النجم الرياضي الساحلي - تونس
-
x
20:00
-
هافيا كوناكري - غينيا
الرجاء الرياضي - المغرب
-
x
21:00
-
بريكاما يونايتد - غامبيا
ديكيداها أف سي - الصومال
-
x
21:00
-
الزمالك - مصر
الدوري الإيطالي
بارما
-
x
18:00
-
يوفنتوس
فيورنتينا
-
x
20:45
-
نابولي
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
ايتول دو كونجو - الكونجو
-
x
18:00
-
بيراميدز - مصر