"قبل ماتروح الشغل".. تعرف على توقعات هيئة الأرصاد لطقس السبت

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت، حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارًا لطيف ليلًا.





وأضاف "البيان"، أن الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية وجنوب البلاد، وأن الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.



