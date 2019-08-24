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بعد 16 عاما من عملها في الإعلام.. ريهام سعيد: "هعتزل وأعيش لنفسي ولأولادي"

السبت 24/أغسطس/2019 - 05:30 ص
بعد 16 عاما من عملها في الإعلام.. ريهام سعيد: هعتزل وأعيش لنفسي ولأولادي
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أكدت الإعلامية ريهام سعيد، اعتزالها العمل الإعلامي والتمثيل رسميًا من خلال مقطع فيديو نشرته، وذلك بعد منع ظهورها إعلاميًا على خلفية إساءتها للبدينات.

وقالت خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام": "أنا عايزة أعيش حياتي وأعيش لنفسي وأولادي".

وأضافت: "منذ أن عملت بالإعلام لمدة 16 عاما وأنا مضغوطة، ولن أعود مرة أخرى".

يذكر أن نقابة الإعلاميين، منعت الإعلامية ريهام سعيد، من ممارسة النشاط الإعلامي، لحين تقنين أوضاعها بالنقابة، وذلك طبقًا لنص المادتين 2 و19 من قانون نقابة الإعلاميين.

كما قررت النقابة تقديم بلاغ للنائب العام المستشار نبيل الصادق، ضدها؛ وذلك لممارستها نشاطًا إعلاميًا بالمخالفة لقواعد القيد بالنقابة، والمقررة طبقًا للقانون 93 لسنة 2016.





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