ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

التشكيلة المتوقعة لقمة ليفربول وأرسنال في البريميرليج

السبت 24/أغسطس/2019 - 04:34 ص
التشكيلة المتوقعة لقمة ليفربول وأرسنال في البريميرليج
Advertisements
طباعة
أحمد عصام
 
Advertisements
استقر المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول على التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق أرسنال، في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت التشكيلة المتوقعة كالتالي :- 

حراسة المرمى: أدريان.
خط الدفاع : فيرجيل فان دايك ، جو جوميز ، أندرو روبرتسون ، ألكسندر أرنولد.
خط الوسط: فابينيو ، جوردان هندرسون ، فاينالدوم.
خط الهجوم: ساديو ماني ، محمد صلاح ، روبرتو فيرمينو.

بينما تأتي التشكيلة المتوقعة لفريق أرسنال بقيادة مدربه يوناي إيمري :-

لينو ، سوكراتيس ، ميتلاند نيلز ، ديفيد لويز ، مونريال ، تشاكا ، جندوزي ، سيبايوس ، بيبي ، بيير إيميريك أوباميانج ، ألكسندر لاكازيت.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تؤيد استمرار سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي 2019-2020
الفتح
-
x
17:50
-
الشباب
الفيصلي
-
x
18:10
-
الفيحاء
الوحدة
-
x
19:50
-
الإتفاق
الدوري الإنجليزي الممتاز
نوريتش سيتي
-
x
13:30
-
إيفرتون
مانشستر يونايتد
-
x
16:00
-
كريستال بالاس
واتفورد
-
x
16:00
-
وست هام يونايتد
ليفربول
-
x
18:30
-
آرسنال
الدوري الإسباني
ريال مدريد
-
x
19:00
-
بلد الوليد
سيلتا فيغو
-
x
21:00
-
فالنسيا
دوري أبطال إفريقيا
النجم الرياضي الساحلي - تونس
-
x
20:00
-
هافيا كوناكري - غينيا
الرجاء الرياضي - المغرب
-
x
21:00
-
بريكاما يونايتد - غامبيا
ديكيداها أف سي - الصومال
-
x
21:00
-
الزمالك - مصر
الدوري الإيطالي
بارما
-
x
18:00
-
يوفنتوس
فيورنتينا
-
x
20:45
-
نابولي
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
ايتول دو كونجو - الكونجو
-
x
18:00
-
بيراميدز - مصر