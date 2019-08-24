التشكيلة المتوقعة لقمة ليفربول وأرسنال في البريميرليج

استقر المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول على التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق أرسنال، في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وجاءت التشكيلة المتوقعة كالتالي :-





حراسة المرمى: أدريان.

خط الدفاع : فيرجيل فان دايك ، جو جوميز ، أندرو روبرتسون ، ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: فابينيو ، جوردان هندرسون ، فاينالدوم.

خط الهجوم: ساديو ماني ، محمد صلاح ، روبرتو فيرمينو.





بينما تأتي التشكيلة المتوقعة لفريق أرسنال بقيادة مدربه يوناي إيمري :-





لينو ، سوكراتيس ، ميتلاند نيلز ، ديفيد لويز ، مونريال ، تشاكا ، جندوزي ، سيبايوس ، بيبي ، بيير إيميريك أوباميانج ، ألكسندر لاكازيت.



