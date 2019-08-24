محمد رمضان يشعل حفله الأول بالساحل (صور)
السبت 24/أغسطس/2019 - 04:26 ص
تصوير: ولاء غنيم
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أشعل الفنان محمد رمضان، حفله الغنائي الأول بمنطقة الساحل الشمالي، وسط حضور ضخم من جمهوره ومحبيه.
وقدم رمضان خلال الحفل عددًا من أغانيه التي قام بطرحها مؤخرًا والتي لاقت تفاعلًا من الجمهور.
يذكر أن رمضان، شارك جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة له قبل انطلاق حفلة بساعات في الساحل الشمالي موجهًا سؤلًا للجمهور "جاهزين؟".
وواصل محمد رمضان، تعليقه: "إن شاء الله أقوى حفله في الساحل.. ثقه في الله نجاح".
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