إصابة 9 أشخاص إثر انقلاب سيارة أجرة على طريق "أسيوط - الوادي الجديد" (أسماء)

أصيب 9 أشخاص بينهم 5 مجندين إثر انقلاب سيارة أجرة "سوزوكي" بطريق أسيوط الوادي الجديد، تم نقل المصابين إلى مستشفى الإيمان العام، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.





تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من العميد أحمد الراوي، مدير مباحث المديرية، يفيد بانقلاب سيارة أجرة "سوزوكي"، 8 راكب، بطريق أسيوط الوادي الجديد، وإصابة 9 آشخاص بينهم 5 مجندين.





انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة الأولية إصابة كل من اسلام هاشم إسماعيل 22 سنة، مجند شرطة، قنا، بكدمات سحجات، علاء صالح محمد 22 سنة، مجند شرطة، قنا، كدمات وسحجات، مصطفي محمود محمد 21 مجند شرطة، أسيوط، كدمات، محمود محمد محمد 21 سنة، مجند شرطة، سوهاج، مصاب بكدمات بالجسم واشتباه كسر بالذراع الأيسر، حافظ محمد حسين 21 سنة، قنا، كدمات، عبير سعيد فرج 35 سنة، سوهاج، كدمات، لا تعمل، خلف فتحي إبراهيم، 40 سنة، سائق، سوهاج، كدمات، حازم عصام خلف الله، 18 سنة طالب، سوهاج، كدمات بالجسم، وسعيد عشري متولي، 25 سنة، سائق، الخارجه، مصاب باشتباه كسر بالذراع الأيسر.



