ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عروض مسرحية ودورات تدريبية بالمركز الثقافي بطنطا ضمن فعاليات القومي للمسرح

السبت 24/أغسطس/2019 - 03:59 ص
عروض مسرحية ودورات تدريبية بالمركز الثقافي بطنطا ضمن فعاليات القومي للمسرح
Advertisements
طباعة
شيماء عطية
 
Advertisements


نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بالمركز الثقافى بطنطا فى إطار فعاليات المهرجان القومى للمسرح المصرى فى دورته الـ 12 برئاسة الفنان أحمد عبد العزيز، ثلاث ليالى عرض لمسرحية "سلطان الحرافيش" لفرقة الغربية القومية المسرحية والتى تم ترشيحها ضمن عروض المهرجان ضمن عروض "المسرح للجمهور" التي أطلقتها الهيئة هذا العام.


تدور أحداثه حول شخصية السلطان طومان باي أخر سلاطين المماليك، والذي قاد مقاومة ضد الغزاة العثمانيين بقيادة السلطان سليم الأول، رافضا التفريط في استقلال مصر، العرض من بطولة حاتم الجيار، محمود الخرسيتي، رزق قنديل، مصطفى فجل، وسامي فره والمطربة انجيليكا، بالإضافة الى باقي أبطال العمل، ومن تأليف الدكتور طارق عمار، ألحان وتوزيع عبد الله رجال، ديكور وملابس سمير زيدان، استعراضات أحمد منا وإخراج السيد فجل.

Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
أفضل أفلام عيد الأضحى 2019؟!
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي 2019-2020
الفتح
-
x
17:50
-
الشباب
الفيصلي
-
x
18:10
-
الفيحاء
الوحدة
-
x
19:50
-
الإتفاق
الدوري الإنجليزي الممتاز
نوريتش سيتي
-
x
13:30
-
إيفرتون
مانشستر يونايتد
-
x
16:00
-
كريستال بالاس
واتفورد
-
x
16:00
-
وست هام يونايتد
ليفربول
-
x
18:30
-
آرسنال
الدوري الإسباني
ريال مدريد
-
x
19:00
-
بلد الوليد
سيلتا فيغو
-
x
21:00
-
فالنسيا
دوري أبطال إفريقيا
النجم الرياضي الساحلي - تونس
-
x
20:00
-
هافيا كوناكري - غينيا
الرجاء الرياضي - المغرب
-
x
21:00
-
بريكاما يونايتد - غامبيا
ديكيداها أف سي - الصومال
-
x
21:00
-
الزمالك - مصر
الدوري الإيطالي
بارما
-
x
18:00
-
يوفنتوس
فيورنتينا
-
x
20:45
-
نابولي
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
ايتول دو كونجو - الكونجو
-
x
18:00
-
بيراميدز - مصر