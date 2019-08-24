عروض مسرحية ودورات تدريبية بالمركز الثقافي بطنطا ضمن فعاليات القومي للمسرح
السبت 24/أغسطس/2019 - 03:59 ص
شيماء عطية
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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بالمركز الثقافى بطنطا فى إطار فعاليات المهرجان القومى للمسرح المصرى فى دورته الـ 12 برئاسة الفنان أحمد عبد العزيز، ثلاث ليالى عرض لمسرحية "سلطان الحرافيش" لفرقة الغربية القومية المسرحية والتى تم ترشيحها ضمن عروض المهرجان ضمن عروض "المسرح للجمهور" التي أطلقتها الهيئة هذا العام.
تدور أحداثه حول شخصية السلطان طومان باي أخر سلاطين المماليك، والذي قاد مقاومة ضد الغزاة العثمانيين بقيادة السلطان سليم الأول، رافضا التفريط في استقلال مصر، العرض من بطولة حاتم الجيار، محمود الخرسيتي، رزق قنديل، مصطفى فجل، وسامي فره والمطربة انجيليكا، بالإضافة الى باقي أبطال العمل، ومن تأليف الدكتور طارق عمار، ألحان وتوزيع عبد الله رجال، ديكور وملابس سمير زيدان، استعراضات أحمد منا وإخراج السيد فجل.
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