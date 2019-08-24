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ريال مدريد يعلن ضم نيمار في هذا الموعد

السبت 24/أغسطس/2019 - 03:34 ص
ريال مدريد يعلن ضم نيمار في هذا الموعد
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ريهام عبد المحسن
 
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أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن ريال مدريد سيعلن ضم البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان نهاية الأسبوع المقبل.

وذكر الإعلامي بيبي استرادا عبر برنامجه الإسباني التشرينجيتو أن ريال مدريد سيغلق التعاقد مع نيمار نهاية هذا الأسبوع الأربعاء أو الخميس.

وأشارت الكثير من التقارير إلى أن برشلونة انسحب من صفقة التعاقد مع نيمار بسبب عدم قدرته على تلبية مطالب باريس سان جيرمان للتخلي عن البرازيلي.

كما كشفت عدد من التقارير رفض باريس سان جيرمان عرضاً ضخماً من ريال مدريد يتضمن 100 مليون يورو بالأضافة إلى الثلاثي كيلور نافاس وخيمس رودريجيز وجاريث بيل.

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