مفاجآت في تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام بلد الوليد

توقعت تقارير صحفية بريطانية التشكيلة التي سيخوض بها زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني مواجهة بلد الوليد غدا السبت على ملعب السانتياجو البيرنابيو معقل الملكي.





وأفادت شبكة هو سكورد البريطانية بأن ريال مدريد سستضيف ريال بلد الوليد في الأسبوع الثاني من الدوري الإسباني. وجاءت تشكيلة الملكي المتوقعة كالتالي :





حراسة المرمى : كورتوا

الدفاع : راموس وفاران وكارفاخال ومارسيلو

خط الوسط : كروس وإيسكو وكاسيميرو

الهجوم : فينيسيوس جونيور وجاريث بيل وكريم بنزيما



