اكتشفها سمير غانم ولديها ٣ أبناء.. معلومات عن آثار الحكيم في عيد ميلادها
تحتفل الفنانة آثار الحكيم، اليوم السبت، بعيد ميلادها الحادي والستين، إذ ولدت في الرابع والعشرين من أغسطس ١٩٥٨، وتخرجت في كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية جامعة عين شمس.
في بداياتها، عملت "آثار" في العلاقات العامة بأحد الفنادق، ليكتشفها بعد ذلك الفنان سمير غانم، ويقدمها للمنتج رياض العريان، لتلعب بعدها دور البطولة في مسلسل "بلا عتاب" عام 1976 مع الفنان يوسف شعبان، ثم قدمت دورها الأول في السينما من خلال فيلم "الملاعين"، عام 1979.
قامت آثار الحكيم ببطولة الكثير من الأفلام منها "شاويش نص الليل"، "الحب فوق هضبة الهرم"، "بطل من ورق"، "البحث عن سيد مرزوق"، إلى جانب السينما، شاركت في بطولة عدد من المسلسلات منها: "ليالي الحلمية"، "ابنائي الأعزاء شكرا"، "فريسكا"، "نحن لا نزرع الشوك".
على المستوى الشخصي، تزوجت من محمود مجدي جودت وأنجبت ٣ أبناء هم عمرو وعلي وعبد الرحمن، ولكنهما انفصلا في مارس 1999؛ ثم تزوجت من الإعلامي ياسر كمال خليل.