اكتشفها سمير غانم ولديها ٣ أبناء.. معلومات عن آثار الحكيم في عيد ميلادها





تحتفل الفنانة آثار الحكيم، اليوم السبت، بعيد ميلادها الحادي والستين، إذ ولدت في الرابع والعشرين من أغسطس ١٩٥٨، وتخرجت في كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية جامعة عين شمس.





في بداياتها، عملت "آثار" في العلاقات العامة بأحد الفنادق، ليكتشفها بعد ذلك الفنان سمير غانم، ويقدمها للمنتج رياض العريان، لتلعب بعدها دور البطولة في مسلسل "بلا عتاب" عام 1976 مع الفنان يوسف شعبان، ثم قدمت دورها الأول في السينما من خلال فيلم "الملاعين"، عام 1979.



