ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

اكتشفها سمير غانم ولديها ٣ أبناء.. معلومات عن آثار الحكيم في عيد ميلادها

السبت 24/أغسطس/2019 - 02:46 ص
اكتشفها سمير غانم ولديها ٣ أبناء.. معلومات عن آثار الحكيم في عيد ميلادها
Advertisements
طباعة
شيماء عطية
 
Advertisements


تحتفل الفنانة آثار الحكيم، اليوم السبت، بعيد ميلادها الحادي والستين، إذ ولدت في الرابع والعشرين من أغسطس ١٩٥٨، وتخرجت في كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية جامعة عين شمس.


في بداياتها، عملت "آثار" في العلاقات العامة بأحد الفنادق، ليكتشفها بعد ذلك الفنان سمير غانم، ويقدمها للمنتج رياض العريان، لتلعب بعدها دور البطولة في مسلسل "بلا عتاب" عام 1976 مع الفنان يوسف شعبان، ثم قدمت دورها الأول في السينما من خلال فيلم "الملاعين"، عام 1979.


قامت آثار الحكيم ببطولة الكثير من الأفلام منها "شاويش نص الليل"، "الحب فوق هضبة الهرم"، "بطل من ورق"، "البحث عن سيد مرزوق"، إلى جانب السينما، شاركت في بطولة عدد من المسلسلات منها: "ليالي الحلمية"، "ابنائي الأعزاء شكرا"، "فريسكا"، "نحن لا نزرع الشوك".


على المستوى الشخصي، تزوجت من محمود مجدي جودت وأنجبت ٣ أبناء هم عمرو وعلي وعبد الرحمن، ولكنهما انفصلا في مارس 1999؛ ثم تزوجت من الإعلامي ياسر كمال خليل.

Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
أفضل أفلام عيد الأضحى 2019؟!
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي 2019-2020
الفتح
-
x
17:50
-
الشباب
الفيصلي
-
x
18:10
-
الفيحاء
الوحدة
-
x
19:50
-
الإتفاق
الدوري الإنجليزي الممتاز
نوريتش سيتي
-
x
13:30
-
إيفرتون
مانشستر يونايتد
-
x
16:00
-
كريستال بالاس
واتفورد
-
x
16:00
-
وست هام يونايتد
ليفربول
-
x
18:30
-
آرسنال
الدوري الإسباني
ريال مدريد
-
x
19:00
-
بلد الوليد
سيلتا فيغو
-
x
21:00
-
فالنسيا
دوري أبطال إفريقيا
النجم الرياضي الساحلي - تونس
-
x
20:00
-
هافيا كوناكري - غينيا
الرجاء الرياضي - المغرب
-
x
21:00
-
بريكاما يونايتد - غامبيا
ديكيداها أف سي - الصومال
-
x
21:00
-
الزمالك - مصر
الدوري الإيطالي
بارما
-
x
18:00
-
يوفنتوس
فيورنتينا
-
x
20:45
-
نابولي
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
ايتول دو كونجو - الكونجو
-
x
18:00
-
بيراميدز - مصر