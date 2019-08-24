مفاجآت في تشكيلة الزمالك المتوقعة أمام ديكاداها الصومالي

استقر الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك على تشكيل الابيض في مواجهة ديكاداها الصومالي في اياب دور الـ٦٤ من بطولة دوري أبطال أفريقيا.





ومن المتوقع ان يبدأ الزمالك بالتشكيل التالي :





حراسة المرمى : محمد أبو جبل.





خط الدفاع: عبدالله جمعة، محمود علاء، محمد عبد الغني، حازم إمام.





خط الوسط: محمود عبد العزيز، فرجاني ساسي، يوسف أوباما، أشرف بن شرقي، محمود عبد الرازق شيكابالا.





خط الهجوم: مصطفى محمد.



