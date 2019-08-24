ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مفاجآت في تشكيلة الزمالك المتوقعة أمام ديكاداها الصومالي

السبت 24/أغسطس/2019 - 02:46 ص
مفاجآت في تشكيلة الزمالك المتوقعة أمام ديكاداها الصومالي
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
استقر الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك على تشكيل الابيض في مواجهة ديكاداها الصومالي في اياب دور الـ٦٤ من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المتوقع ان يبدأ الزمالك بالتشكيل التالي :

حراسة المرمى : محمد أبو جبل.

خط الدفاع: عبدالله جمعة، محمود علاء، محمد عبد الغني، حازم إمام.

خط الوسط: محمود عبد العزيز، فرجاني ساسي، يوسف أوباما، أشرف بن شرقي، محمود عبد الرازق شيكابالا.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تؤيد استمرار سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي 2019-2020
الفتح
-
x
17:50
-
الشباب
الفيصلي
-
x
18:10
-
الفيحاء
الوحدة
-
x
19:50
-
الإتفاق
الدوري الإنجليزي الممتاز
نوريتش سيتي
-
x
13:30
-
إيفرتون
مانشستر يونايتد
-
x
16:00
-
كريستال بالاس
واتفورد
-
x
16:00
-
وست هام يونايتد
ليفربول
-
x
18:30
-
آرسنال
الدوري الإسباني
ريال مدريد
-
x
19:00
-
بلد الوليد
سيلتا فيغو
-
x
21:00
-
فالنسيا
دوري أبطال إفريقيا
النجم الرياضي الساحلي - تونس
-
x
20:00
-
هافيا كوناكري - غينيا
الرجاء الرياضي - المغرب
-
x
21:00
-
بريكاما يونايتد - غامبيا
ديكيداها أف سي - الصومال
-
x
21:00
-
الزمالك - مصر
الدوري الإيطالي
بارما
-
x
18:00
-
يوفنتوس
فيورنتينا
-
x
20:45
-
نابولي
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
ايتول دو كونجو - الكونجو
-
x
18:00
-
بيراميدز - مصر