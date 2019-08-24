صحيفة إسبانية تكشف عرض برشلونة للتعاقد مع نيمار

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية عن عرض فريق برشلونة الجديد الذي سيقدمه إلى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، من أجل التعاقد مع نيمار دا سيلفا في الصيف





وأشارت تلك الصحيفة إن عرض برشلونة سيكون ضم نيمار لمدة موسمين على سبيل الإعارة، بالإضافة إلى بند غير إلزامي بأحقية شراء اللاعب في الصيف القادم مقابل 120 مليون يورو، وآخر إلزامي في الصيف بعد المقبل مقابل 170 مليون يورو.





ويريد فريق برشلونة عدم دخول أي لاعب من صفوفه في صفقة نيمار، رغم رغبة باريس سان جيرمان في ضم الثنائي عثمان ديمبلي ونيلسون سيميدو.



