اليوم انطلاق المرحلة الثالثة لتنسيق 2019.. تعرف على خطوات التقديم

تنطلق اليوم المرحلة الثالثة للطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2019 من خلال مكتب التنسيق وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين رغباتهم.





وتنشر" الفجر" الخطوات التي يجب أن يتبعها الطالب للتسجيل من خلال موقع الحكومة الإلكترونية.





قم بالدخول إلي موقع التنسيق.. اضغط هنا





قم بإدخال الرقم السرى ورقم الجلوس الخاص بك طبقا لمرحلتك وفي اليوم المحدد لمجموع درجاتك إذا كان الدخول عن طريق معامل الحاسبات بالجامعات، وانقل الرقم التأكيدي في المربع الذي يليه.





بالضغط علي الخطوة التالية يتعرف عليك حاسب التنسيق المركزي وتظهر لك إحدى الشاشتين الآتيتين .





-إذا كنت قد تقدمت برغباتك قبل ذلك تظهر لك شاشة تعرض الرغبات المسجلة سابقا

-أما إذا كنت تتقدم للمرة الأولي برغباتك تظهر لك شاشة البيانات الأساسية.





تحقق من بياناتك الأساسية ثم اضغط الخطوة التالية وفي حالة وجود خطأ غير قابل للتعديل اتصل فورا بمكتب التنسيق أو فروعه بالجامعات المصرية أو رقم 19468.





- المجموع الكلى الذي يظهر للطالب يتضمن الآتي: المجموع الأصلي + درجة الحافز الرياضي (إن وجدت) .





- الطالب المعفى من اللغة الثانية يحسب له مجموع اعتباري = المجموع الكلى × 410/370





تظهر لك شاشة اختيار وتعديل الرغبات (تحتوي علي 60خانة للاختيارات بواسطة مفاتيح الإضافة والتعديل)، قم بإدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه مع ضرورة مراعاة قواعد التوزيع: