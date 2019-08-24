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الهضبة ينادي على دينا الشربيني بـ"المايك"! (فيديو)

السبت 24/أغسطس/2019 - 02:30 ص
الهضبة ينادي على دينا الشربيني بـالمايك! (فيديو)
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نشرت الإعلامية بوسي شلبي، مقطع فيديو من حفل زفاف أحياه الهضبة عمرو دياب، بمدينة العلمين الجديدة، بحضور الفنانة دينا الشربيني.

وحرص الهضبة، خلال الحفل على النداء على الفنانة الشابة دينا الشربيني، في "المايك" من أعلى خشبة المسرح، وسط تصفيق حار من قبل حضور حفل الزفاف

وتألق الفنان عمرو دياب بأغنية "يوم تلات" الذي طرحها مؤخرًا ضمن ألبوم "أنا غير" خلال الحفل.



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