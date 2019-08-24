ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

اشتباكات عنيفة بين الجمهور والبودي جارد في حفل محمد رمضان (صور)

السبت 24/أغسطس/2019 - 02:15 ص
اشتباكات عنيفة بين الجمهور والبودي جارد في حفل محمد رمضان (صور)
Advertisements
طباعة
 
Advertisements

وقعت اشتباكات قوية بين البودي جارد المكلف بتأمين حفل الفنان محمد رمضان وعدد من الشباب الذين حاولوا دخول الحفل الذي أحياه ببورتو مارينا بالساحل الشمالي، دون تذاكر.

كان عدد كبير من الجمهور، حاولوا الدخول من خلال القفز أعلى الأسوار الحديدية الملتفة حول المكان المقام به الحفل.



اشتباكات عنيفة بين الجمهور والبودي جارد في حفل محمد رمضان (صور)
اشتباكات عنيفة بين الجمهور والبودي جارد في حفل محمد رمضان (صور)
اشتباكات عنيفة بين الجمهور والبودي جارد في حفل محمد رمضان (صور)
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
أفضل أفلام عيد الأضحى 2019؟!
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي 2019-2020
الفتح
-
x
17:50
-
الشباب
الفيصلي
-
x
18:10
-
الفيحاء
الوحدة
-
x
19:50
-
الإتفاق
الدوري الإنجليزي الممتاز
نوريتش سيتي
-
x
13:30
-
إيفرتون
مانشستر يونايتد
-
x
16:00
-
كريستال بالاس
واتفورد
-
x
16:00
-
وست هام يونايتد
ليفربول
-
x
18:30
-
آرسنال
الدوري الإسباني
ريال مدريد
-
x
19:00
-
بلد الوليد
سيلتا فيغو
-
x
21:00
-
فالنسيا
دوري أبطال إفريقيا
النجم الرياضي الساحلي - تونس
-
x
20:00
-
هافيا كوناكري - غينيا
الرجاء الرياضي - المغرب
-
x
21:00
-
بريكاما يونايتد - غامبيا
ديكيداها أف سي - الصومال
-
x
21:00
-
الزمالك - مصر
الدوري الإيطالي
بارما
-
x
18:00
-
يوفنتوس
فيورنتينا
-
x
20:45
-
نابولي
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
ايتول دو كونجو - الكونجو
-
x
18:00
-
بيراميدز - مصر