اشتباكات عنيفة بين الجمهور والبودي جارد في حفل محمد رمضان (صور)





وقعت اشتباكات قوية بين البودي جارد المكلف بتأمين حفل الفنان محمد رمضان وعدد من الشباب الذين حاولوا دخول الحفل الذي أحياه ببورتو مارينا بالساحل الشمالي، دون تذاكر.