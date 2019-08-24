اشتباكات عنيفة بين الجمهور والبودي جارد في حفل محمد رمضان (صور)
السبت 24/أغسطس/2019 - 02:15 ص
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وقعت اشتباكات قوية بين البودي جارد المكلف بتأمين حفل الفنان محمد رمضان وعدد من الشباب الذين حاولوا دخول الحفل الذي أحياه ببورتو مارينا بالساحل الشمالي، دون تذاكر.
كان عدد كبير من الجمهور، حاولوا الدخول من خلال القفز أعلى الأسوار الحديدية الملتفة حول المكان المقام به الحفل.
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