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نيمار يصدم ريال مدريد وبرشلونة

السبت 24/أغسطس/2019 - 02:06 ص
نيمار يصدم ريال مدريد وبرشلونة
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ريهام عبد المحسن
 
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن البرازيلي نيمار داسيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي حدد شروطه للانضمام إلى نادي جديد في ظل وجود اهتمام كبير بالتعاقد معه من قطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة.


وأفادت صحيفة آس الإسبانية بأنه على الرغم من صعوبة عقد اتفاق مع باريس سان جيرمان فإنه لن يكون من السهل إرضاء نيمار بعد أن حدد شروطه للتوقيع مع أي ناد جديد والتي تعتبر مرتفعة بشكل كبير بالنسبة للرواتب في ريال مدريد وبرشلونة.


وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن نيمار اشترط أن يحصل على عقد مدته خمس سنوات مقابل راتب 35 مليون يورو في الموسم الواحد مما يعتبر فجوة كبيرة في الرواتب بين اللاعبين في أي من برشلونة وريال مدريد.


وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد لا يمانع هذا الشرط، حيث يعتبر أن نيمار يستحق هذا المبلغ الكبير نظرًا لقيمته الفنية العالية وحاجة الملكي للتعاقد معه.

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