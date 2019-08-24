ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

المهرجان القومي للمسرح المصري يوافق على اعتذار العرض المسرحي "السنافر"

السبت 24/أغسطس/2019 - 01:43 ص
المهرجان القومي للمسرح المصري يوافق على اعتذار العرض المسرحي السنافر
Advertisements
طباعة
شيماء عطية
 
Advertisements


وافقت إدارة المهرجان القومي للمسرح المصري، على اعتذار الدكتور جمال ياقوت مخرج ومؤلف العرض المسرحي "السنافر" عن عدم المشاركة ضمن المسابقة الثالثة الخاصة بمسرح الطفل.


وجاء اعتذار الفرقة نتيجة تعرض بطلة العرض لحالة مرضية حرجة تمنعها من المشاركة وهو ما تسبب في اعتذارها طوال الفترة الماضية عن حضور البروفات وانتهي الامر باعتذارها عن السفر والمشاركة. 

Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مصر مشاهير مزيكا فن سينما دراما المهرجان القومي للمسرح الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
أفضل أفلام عيد الأضحى 2019؟!
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي 2019-2020
الفتح
-
x
17:50
-
الشباب
الفيصلي
-
x
18:10
-
الفيحاء
الوحدة
-
x
19:50
-
الإتفاق
الدوري الإنجليزي الممتاز
نوريتش سيتي
-
x
13:30
-
إيفرتون
مانشستر يونايتد
-
x
16:00
-
كريستال بالاس
واتفورد
-
x
16:00
-
وست هام يونايتد
ليفربول
-
x
18:30
-
آرسنال
الدوري الإسباني
ريال مدريد
-
x
19:00
-
بلد الوليد
سيلتا فيغو
-
x
21:00
-
فالنسيا
دوري أبطال إفريقيا
النجم الرياضي الساحلي - تونس
-
x
20:00
-
هافيا كوناكري - غينيا
الرجاء الرياضي - المغرب
-
x
21:00
-
بريكاما يونايتد - غامبيا
ديكيداها أف سي - الصومال
-
x
21:00
-
الزمالك - مصر
الدوري الإيطالي
بارما
-
x
18:00
-
يوفنتوس
فيورنتينا
-
x
20:45
-
نابولي
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
ايتول دو كونجو - الكونجو
-
x
18:00
-
بيراميدز - مصر