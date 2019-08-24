المهرجان القومي للمسرح المصري يوافق على اعتذار العرض المسرحي "السنافر"
السبت 24/أغسطس/2019 - 01:43 ص
شيماء عطية
Advertisements
Advertisements
وافقت إدارة المهرجان القومي للمسرح المصري، على اعتذار الدكتور جمال ياقوت مخرج ومؤلف العرض المسرحي "السنافر" عن عدم المشاركة ضمن المسابقة الثالثة الخاصة بمسرح الطفل.
وجاء اعتذار الفرقة نتيجة تعرض بطلة العرض لحالة مرضية حرجة تمنعها من المشاركة وهو ما تسبب في اعتذارها طوال الفترة الماضية عن حضور البروفات وانتهي الامر باعتذارها عن السفر والمشاركة.
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مصر مشاهير مزيكا فن سينما دراما المهرجان القومي للمسرح الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
- البيت الفني للمسرح يعتذر عن مشاركة "اضحك لما تموت" في المهرجان القومي
- "شقة عم نجيب" للبيت الفني للمسرح ينضم لعروض المهرجان القومي
- "الزيارة" تثير الضحك فى ثالث أيام المهرجان القومي للمسرح (صور)
- وقائع المسرح السوداني ندوة في القومي للمسرح
- إسدال الستار على الدورة الـ11 من "القومي للمسرح" بـ"الأوبرا" اليوم
- الأربعاء.. مؤتمر صحفي للدورة الـ12 بالمهرجان القومي للمسرح المصري
- 9 عروض مسرحية في اليوم الثاني من أيام المهرجان القومي للمسرح في دورته الثانية عشر