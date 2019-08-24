المهرجان القومي للمسرح المصري يوافق على اعتذار العرض المسرحي "السنافر"





وافقت إدارة المهرجان القومي للمسرح المصري، على اعتذار الدكتور جمال ياقوت مخرج ومؤلف العرض المسرحي "السنافر" عن عدم المشاركة ضمن المسابقة الثالثة الخاصة بمسرح الطفل.





وجاء اعتذار الفرقة نتيجة تعرض بطلة العرض لحالة مرضية حرجة تمنعها من المشاركة وهو ما تسبب في اعتذارها طوال الفترة الماضية عن حضور البروفات وانتهي الامر باعتذارها عن السفر والمشاركة.