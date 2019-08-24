فاطمة محمد علي خارج المنافسة في المهرجان القومي للمسرح





أعلنت إدارة المهرجان القومي للمسرح المصري، أن الفنانة فاطمه محمد علي بطلة عرضي "الطوق والأسورة " و"حدث في بلاد السعادة" والمشاركين في المسابقة الأولى من إنتاج البيت الفني للمسرح تقدمت إلى رئيس المهرجان الفنان أحمد عبد العزيز باعتذار رسمي عن خروجها من المنافسة في المهرجان.





وأوضح البيان التي أصدرته إدارة المهرجان قبل قليل أن اعتذار الفنانة يأتي لرفع الحرج عنها وعن لجنة التحكيم وعن إدارة المهرجان لكونها عضو في اللجنة العليا للمهرجان متمنيه التوفيق لجميع زملائها المشاركين في العرضين وللمهرجان كل التوفيق والنجاح.