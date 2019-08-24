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مفاجأة جديدة في واقعة "كهربا" مع الزمالك

السبت 24/أغسطس/2019 - 01:09 ص
مفاجأة جديدة في واقعة كهربا مع الزمالك
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ريهام عبد المحسن
 
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صرح معتز إينو نجم الأهلي السابق بأن محمود كهربا نجم أفيس البرتغالي الحالي لا يرغب في اللعب للزمالك مرة أخرى.


وقال إينو في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر : "كهربا لا يرغب في اللعب للزمالك مرة أخرى وموقفي يختلف عن موقفه لأنه مازال لديه موسمين أو ثلاثة في عقده مع الزمالك بينما أنا كان عقدي منتهي مع الزمالك حين رحلت للأهلي وكثير من اللاعبين رحلوا عن الزمالك للأهلي وحققوا بطولات كثيرة"..


واختتم إينو تصريحاته قائلاً :"هناك لاعبين كبار يتعاقد معهم الزمالك ولا يقدمون له شئ ويرحلون مثل محمد عنتر وحميد أحداد".

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