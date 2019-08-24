مشاهدات قياسية لأغنية الهضبة الجديدة "أنا غير" (فيديو)









استطاعت أغنية المطرب عمرو دياب الجديدة "أنا غير" حصد عدد مشاهدات ضخم فور طرحها، حيث تمكنت من تسجيل أكثر مليون مشاهدة خلال 72 ساعة فقط.





وطرح الهضبة "أنا غير" ضمن ألبومه الجديد من خلال موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، والذي يحمل نفس الإسم.





يذكر أن الهضبة طرح مؤخرًا أغنية "بحبه" من نفس الألبوم وحقق من خلالها نسب مشاهدات مرتفعة.