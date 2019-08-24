نيمار يقرب وافد ريال مدريد الجديد من باريس سان جيرمان

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأنّ قائمة الراحلين عن ريال مدريد هذا الموسم لن تتوقف عند الياباني تاكيفوسا كوبو عقب رحيله إلى ريال مايوركا.









وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن الملكي أعلن أمس رحيل نجمه الياباني مُعارًا إلى ريال مايوركا حتى نهاية الموسم لاكتساب مزيد من الخبرة في الدوري الإسباني.









وأكدت الصحيفة الإسبانية أن البرازيلي رودريجو جوس نجم الميرينجي قد يرحل أيضًا في الميركاتو الصيفي الحالي على سبيل الإعارة.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنّ رحيل رودريجو عن ريال مدريد سيكون في حالة توصل النادي لاتفاق مع باريس سان جيرمان من أجل ضم النجم البرازيلي نيمار.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنهّ في حالة انضمام نيمار إلى ريال مدريد سيكون من الضروري بيع اللاعب بسبب قائمة الأجانب داخل الفريق، حيث لا تسمح رابطة الدوري الإسباني سوى بتسجيل ثلاثة لاعبين فقط من خارج قارة أوروبا.





وكشفت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد يملك ثلاثة لاعبين في قائمة الأجانب وهما الثلاثي البرازيلي فينيسيوس جونيور وإيدير ميليتاو بالإضافة إلى رودريجو.



