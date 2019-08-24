في خمس نقاط.. 'المرسي' يوضح أسباب تراجع الإعلام المصري
السبت 24/أغسطس/2019 - 12:53 ص
ميسون أبو الحسن
Advertisements
Advertisements
كشف الدكتور محمد المرسي أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، عن أسبا تراجع الإعلام في مصر، وحددها في خمسة نقاط أساسية.
وقال "المرسي" على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن أول هذه الأسباب هو غياب سياسة إعلامية، يكون ناتجها معبرًا عن هوية الإعلام المصري، وتكون مرشدًا لكافة قنوات ووسائل الإعلام.
وأضاف أن ثاني هذه الأسباب هو وجود قيادات محدودة الحركة والقدرة والرؤية في إدارة المنظومة الإعلامية، وثالثها النظر إلى المؤسسات الإعلامية باعتبارها مؤسسات ربحية، أو لتحقيق أجندات محددة، دون النظر لكونها خدمة عامة للتوعية والتنوير والتثقيف.
وأكد "المرسي" أن رابع هذه الأسباب، هو الوجوه الإعلامية الكثيرة، التي انتهت صلاحيتها، وفقدت الكثير من بريقها، والكثير من مصداقيتها، وأصبحت تضر، من حيث أرادت أن تنفع، وخامسًا اعتماد التأهيل العلمي والتدريب منهجًا.
وقال "المرسي" على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن أول هذه الأسباب هو غياب سياسة إعلامية، يكون ناتجها معبرًا عن هوية الإعلام المصري، وتكون مرشدًا لكافة قنوات ووسائل الإعلام.
وأضاف أن ثاني هذه الأسباب هو وجود قيادات محدودة الحركة والقدرة والرؤية في إدارة المنظومة الإعلامية، وثالثها النظر إلى المؤسسات الإعلامية باعتبارها مؤسسات ربحية، أو لتحقيق أجندات محددة، دون النظر لكونها خدمة عامة للتوعية والتنوير والتثقيف.
وأكد "المرسي" أن رابع هذه الأسباب، هو الوجوه الإعلامية الكثيرة، التي انتهت صلاحيتها، وفقدت الكثير من بريقها، والكثير من مصداقيتها، وأصبحت تضر، من حيث أرادت أن تنفع، وخامسًا اعتماد التأهيل العلمي والتدريب منهجًا.
Advertisements
المزيد عن: محمد المرسي تراجع الإعلام المصري الفجر إعلام القاهرة
- معجم "التحفة الوفائية في العامية المصرية" لتوثيق حياة المصريين في القرن الـ19
- معتز عبد الفتاح: "إحنا متخلفين عشان ماشيين في سكة التخلف.. التقدم مش صدفة"
- د. محمد المرسي يكتب: هيئات تنظيم الصحافة والإعلام بلا قانون لتنظيم الصحافة والإعلام؟!!
- "جلف نيوز": قطر تخسر نفوذها الذي اشترته بالمال خلال 20 عامًا
- أخطاء "موسى" وانتهاء صلاحية "شلبي" تهددان بقاءهما فى ولاية الرئيس الثانية
- محمد المرسي: العمل الاعلامي يتطلب مهارات خاصة.. وليس مباحًا لكل من هب ودب
- "محمد المرسي": التعتيم الإخباري يُفقد الوسائل الإعلامية الوطنية مصداقيتها
- محمد المرسي: اختبار القدرات للالتحاق بكليات الإعلام "قرار محترم"
- "برلمانية": الرئيس يشعر بهموم المواطنين ويحرص على منحهم حقوقهم العادلة