في خمس نقاط.. 'المرسي' يوضح أسباب تراجع الإعلام المصري

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كشف الدكتور محمد المرسي أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، عن أسبا تراجع الإعلام في مصر، وحددها في خمسة نقاط أساسية.





وقال "المرسي" على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن أول هذه الأسباب هو غياب سياسة إعلامية، يكون ناتجها معبرًا عن هوية الإعلام المصري، وتكون مرشدًا لكافة قنوات ووسائل الإعلام.





وأضاف أن ثاني هذه الأسباب هو وجود قيادات محدودة الحركة والقدرة والرؤية في إدارة المنظومة الإعلامية، وثالثها النظر إلى المؤسسات الإعلامية باعتبارها مؤسسات ربحية، أو لتحقيق أجندات محددة، دون النظر لكونها خدمة عامة للتوعية والتنوير والتثقيف.





وأكد "المرسي" أن رابع هذه الأسباب، هو الوجوه الإعلامية الكثيرة، التي انتهت صلاحيتها، وفقدت الكثير من بريقها، والكثير من مصداقيتها، وأصبحت تضر، من حيث أرادت أن تنفع، وخامسًا اعتماد التأهيل العلمي والتدريب منهجًا.