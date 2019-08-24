استقالة ثنائي مجلس أدارة نادي دمنهور

قدم صلاح عقدة وأسلام المغربي أعضاء مجلس إدارة نادي ألعاب دمنهور أستقالة رسمية لأيهاب عبدالله رئيس نادي دمنهور، بسبب تواجد بعض السلبيات داخل النادي البحراوي حسب وجهة نظرهم.





حيث نشر صلاح عقدة، عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك": سبق وتقدمت وزملاء بمذكرة لمجلس الإدارة بها بعض النقاط الخاصة بتطوير النادي بما يليق بأعضائه، ونظرًا لعدم اهتمام باقي الزملاء بما جاء بها والاكتفاء ببند المدير التنفيذي، لذلك تقدمت اليوم باستقالة من عضوية المجلس للسيد نائب المدير الجديد، ولرئيس اللجنة الأوليمبية، والسيد محافظ البحيرة، والسيد مدير مديرية الشباب والرياضة، كما أتقدم بالشكر لأعضاء الجمعية العمومية لثقتها، كما أتقدم لهم بالاعتذار عن عجزي في ظل هذه السياسة على العمل والتطوير”.





كما أعلن أيضا إسلام المغربي عضو مجلس الإدارة عن استقالته أيضًا عبر حسابه الشخصي عبر "فيس بوك"، ونشر نص الاستقالة، التي تقدم بها إلى رئيس نادي دمنهور.





أما وليد بديوي، فتقدم باستقالته هو الآخر وقال: "السادة أعضاء الجمعية العمومية المحترمين تقدمت اليوم باستقالتي من مجلس إدارة نادي ألعاب دمنهور، وكان شرف لي خدمتكم، ولكن اصطدمت بأرض الواقع، والمشاكل الكبيرة الموجودة بالمجلس أقوى من أي شخص، وربنا أعلم أني دخلت الانتخابات لا أطمع في شيء كانت لخدمتكم فقط، لكن للأسف وأتمنى التوفيق لمجلس إدارة نادي ألعاب دمنهور".



