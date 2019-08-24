ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

بالمستندات .. الجمعية العمومية لإتحاد الكرة ترسل إستغاثة لرئيس الجمهورية

السبت 24/أغسطس/2019 - 12:40 ص
بالمستندات .. الجمعية العمومية لإتحاد الكرة ترسل إستغاثة لرئيس الجمهورية
Advertisements
طباعة
محمد الصو
 
Advertisements
أرسلت اللجنة المفوضة من الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، برئاسة محمد الطويلة، استغاثة إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.


وطلبت اللجنة المفوضة، من رئيس الجمهورية ضرورة التدخل لوقف عمل اللجنة الخماسية المشكلة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والتي لا يعلم أحد عن من طرح تلك الأسماء لتولي قيادة اتحاد الكرة المصري لمدة عام حتى اقامة انتخابات جديدة.

بالمستندات .. الجمعية العمومية لإتحاد الكرة ترسل إستغاثة لرئيس الجمهورية
بالمستندات .. الجمعية العمومية لإتحاد الكرة ترسل إستغاثة لرئيس الجمهورية
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تؤيد استمرار سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي 2019-2020
الفتح
-
x
17:50
-
الشباب
الفيصلي
-
x
18:10
-
الفيحاء
الوحدة
-
x
19:50
-
الإتفاق
الدوري الإنجليزي الممتاز
نوريتش سيتي
-
x
13:30
-
إيفرتون
مانشستر يونايتد
-
x
16:00
-
كريستال بالاس
واتفورد
-
x
16:00
-
وست هام يونايتد
ليفربول
-
x
18:30
-
آرسنال
الدوري الإسباني
ريال مدريد
-
x
19:00
-
بلد الوليد
سيلتا فيغو
-
x
21:00
-
فالنسيا
دوري أبطال إفريقيا
النجم الرياضي الساحلي - تونس
-
x
20:00
-
هافيا كوناكري - غينيا
الرجاء الرياضي - المغرب
-
x
21:00
-
بريكاما يونايتد - غامبيا
ديكيداها أف سي - الصومال
-
x
21:00
-
الزمالك - مصر
الدوري الإيطالي
بارما
-
x
18:00
-
يوفنتوس
فيورنتينا
-
x
20:45
-
نابولي
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
ايتول دو كونجو - الكونجو
-
x
18:00
-
بيراميدز - مصر