أستاذ أمراض باطنة: المشي نصف ساعة يوميا يخلص الجسم من الدهون ويقلل خطر الإصابة بالسكر

قال الدكتور صلاح الغزالي، أستاذ الباطنة وأمراض السكر بكلية طب جامعة القاهرة، إن ممارسة الرياضة أهم طرق الوقاية من الإصابة بمرض السكر، ناصحا بممارسة رياضة الجري لمدة نصف ساعة يوميا لخمس أيام بالأسبوع للتخلص من الدهون والوقاية من هذا المرض.









وطالب "الغزالي" خلال حواره مع الإعلامي "حمدي رزق" في برنامج "نظرة"، المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، مساء الجمعة، المواطنين بإجراء تحليل السكري، خاصة مع الأشخاص المدخنين والذين يعانون من السمنة، بالإضافة للعائلات والأسر التي تمتلك نسب أعلى من الإصابة بالمرض.



