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السكة يتعاقد مع ثنائي المنصورة ومنتخب بنين

السبت 24/أغسطس/2019 - 12:32 ص
السكة يتعاقد مع ثنائي المنصورة ومنتخب بنين
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رأفت أمين
 
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نجح مجلس إدارة نادى السكة الحديد في التعاقد مع اللاعب حازم شعيب الظهير الأيمن لفريق المنصورة لمدة موسمين في صفقة انتقال حر



كما حصل نادى السكة على خدمات اللاعب الدولي البنيى اوفودى اوديكو صاحب 23 سنه لمدة موسمين في حضور وكيل اللاعب محمد سافيولا.



وحضر توقيع اللاعبين الدكتور محمد عيد رئيس مجلس إدارة نادى السكه ونبيل كمال "أمين الصندوق" ومحمد نافع المشرف على الفريق وجمعة مشهور المدير الفني للفريق وكمال اليمني المدرب العام ومحمد السيد مدرب حراس المرمى محمد جمال المدير الاداري.


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