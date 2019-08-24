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فرج عامر: لاعبو سموحة ألماظ وسط كومة من القش

السبت 24/أغسطس/2019 - 12:27 ص
فرج عامر: لاعبو سموحة ألماظ وسط كومة من القش
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ريهام عبد المحسن
 
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أكد فرج عامر رئيس سموحة أن أسعار لاعبي الفريق مرتفعة لأنهم ألماظ وسط كومة من القش.


وقال عامر في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر :"نحتاج للعودة لمستوانا الطبيعي ونطمح لاحتلال المربع الذهبي والدوري الموسم المقبل صعب".


وأضاف :"التوأم إبراهيم وحسام يجتهدون لتقديم الأفضل لسموحة وقيادتهم للمنتخب شئ رائع"


واختتم عامر تصريحاته قائلاً :"نجوم سموحة أسعارهم مرتفعة لأنهم ألماظ في وسط أكوام من القش".

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