فرج عامر: لاعبو سموحة ألماظ وسط كومة من القش

أكد فرج عامر رئيس سموحة أن أسعار لاعبي الفريق مرتفعة لأنهم ألماظ وسط كومة من القش.









وقال عامر في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر :"نحتاج للعودة لمستوانا الطبيعي ونطمح لاحتلال المربع الذهبي والدوري الموسم المقبل صعب".









وأضاف :"التوأم إبراهيم وحسام يجتهدون لتقديم الأفضل لسموحة وقيادتهم للمنتخب شئ رائع"









واختتم عامر تصريحاته قائلاً :"نجوم سموحة أسعارهم مرتفعة لأنهم ألماظ في وسط أكوام من القش".



