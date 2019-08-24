طبيب يحذر: السجائر الإليكترونية أكثر خطورة من العادية

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن السجائر الإليكترونية تزيد من نسبة الإصابة بالالتهابات التنفسية والرئوية.





وأشار "بدران"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة، إلى أن السجائر الإليكترونية أسوء بكثير من السجائر العادية، مضيفا أن المراهقين يعتقدون خطئا أن السجائر الإليكترونية أقل سمية وخطرًا على صحتهم.



