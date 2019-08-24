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طبيب يحذر: السجائر الإليكترونية أكثر خطورة من العادية

السبت 24/أغسطس/2019 - 12:46 ص
طبيب يحذر: السجائر الإليكترونية أكثر خطورة من العادية
أرشيفية
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هدى عبدالرازق
 
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قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن السجائر الإليكترونية تزيد من نسبة الإصابة بالالتهابات التنفسية والرئوية.

وأشار "بدران"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة، إلى أن السجائر الإليكترونية أسوء بكثير من السجائر العادية، مضيفا أن المراهقين يعتقدون خطئا أن السجائر الإليكترونية أقل سمية وخطرًا على صحتهم.

وأضاف أن هناك محاولات لنشر التدخين غير النمطي مثل السجائر الإليكترونية والشيشة بعد انتشار حملات بمختلف الدول للتوعية بخطورة التدخين.
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