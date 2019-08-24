هذه الممثلة مازالت الأعلى أجرا في العالم!





استطاعت الممثلة الأمريكية، سكارليت جوهانسون، أن تفوز بلقب "أعلى الممثلات أجرا" في العالم، للعام الثاني على التوالي.





ووفقا لتصنيف مجلة "فوربس" السنوي، الذي نشر أمس الجمعة، فقد تلقت سكارليت جوهانسون، التي تبلغ من العمر 34 عاما، 15.5 مليون دولار أكثر مما حققته في العام الماضي 2018، ليرتفع أجرها إلى 56 مليون دولار.





وكان المركز الثاني من قائمة "فوربس" لـ"أعلى الممثلا أجرا في 2019"، من نصيب الممثلة الأمريكية اللاتينية، وبطلة المسلسل الكوميدي التلفزيوني الحاصد للجوائز "Modern Family"، إذ حازت على 44.1 مليون دولار بين 1 يونيو/حزيران 2018 و1 يونيو 2019.



ويرجع ذلك في المقام الأول إلى النجاح العالمي الهائل الذي حققه أحدث أفلامها "Avengers: Endgame" (أفنجرز: إند غيم)، وهو الفصل الأخير من ملحمة "أفنجرز" السينمائية، الذي تقاضت نظير بطولتها فيه 35 مليون دولار.

وتجسد سكارليت جوهانسون في أفلام "أفنجرز"، العميلة الخارقة "ناتاشا رومانوف"، الشهيرة بـ"الأرملة السوداء"، والتي ستلعب بطولة فيلما عنها، من المقرر أن يطرح بدور العرض السينمائية خلال العام المقبل 2020.



