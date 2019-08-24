تطبق مبادرة "تكريم المتفوقين علميًا" بمراكز شباب القليوبية (صور)
السبت 24/أغسطس/2019 - 12:12 ص
محمد نبيل
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أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، عن انطلاق أولى فاعليات مبادرة "تكريم المتفوقين علميا " بمركز شباب مدينة بنها، وذلك بتكريم أوائل الشهادات الإعدادية والثانوية في حفل نظمه المركز بحمام السباحة.
بدأ الحفل مساء الجمعة بطابور العرض والسلام الجمهوري ثم القران الكريم وكلمة رئيس مجلس الادارة وعرض لسباحي المركز ،وكلمة للواء مصطفي كمال الدين حسين عضو مجلس النواب ، ووليد الفرماوي وكيل مديريه الشباب والرياضة لشئون الرياضة، ثم توزيع الجوائز والتكريم.
حضر الحفل احمد يحي مدير اداره شباب بنها، ولفيف من اعضاء المركز وأهالي مدينة بنها وأولياء أمور الطلاب المتفوقين.
وقال وكيل المديرية للرياضة، إن المبادرة تهدف إلى تشجيع الطلاب على التفوق العلمي بجوار آلتفوق الرياضي وفتح أبواب مراكز الشباب للمشاركة المجتمعية الفاعلة الداعمة لبناء الشباب المصري علميا وثقافيا وفنية ورياضيا، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية وبتوجيهات الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية.
بدأ الحفل مساء الجمعة بطابور العرض والسلام الجمهوري ثم القران الكريم وكلمة رئيس مجلس الادارة وعرض لسباحي المركز ،وكلمة للواء مصطفي كمال الدين حسين عضو مجلس النواب ، ووليد الفرماوي وكيل مديريه الشباب والرياضة لشئون الرياضة، ثم توزيع الجوائز والتكريم.
حضر الحفل احمد يحي مدير اداره شباب بنها، ولفيف من اعضاء المركز وأهالي مدينة بنها وأولياء أمور الطلاب المتفوقين.
وقال وكيل المديرية للرياضة، إن المبادرة تهدف إلى تشجيع الطلاب على التفوق العلمي بجوار آلتفوق الرياضي وفتح أبواب مراكز الشباب للمشاركة المجتمعية الفاعلة الداعمة لبناء الشباب المصري علميا وثقافيا وفنية ورياضيا، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية وبتوجيهات الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية.
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