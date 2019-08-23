المنيا يخوض ثلاث وديات في معسكر القاهرة

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا بقياده سمير كمونة علي خوض لقاءات ودية استعدادا للموسم الكروي الجديد 2019\2020 .

وقال سمير كمونة المدير الفني للمنيا إنه سيخوض 3 لقاءات وديه بالقاهرة موضحا بأنه سيخوض اللقاء الأول مع فريق طلائع الجيش يوم الأحد القادم ثم مع فريق منتخب السويس يوم الثلاثاء علي أن يختتم لقاءاته الودية أمام فريق كوكاكولا يوم الخميس .

ويسعي الفريق المنياوي لتحقيق هدف الجماهير المنياوية بتحقيق الصعود للدوري الممتاز في الموسم المقبل.