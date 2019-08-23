ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

المنيا يخوض ثلاث وديات في معسكر القاهرة

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 11:59 م
المنيا يخوض ثلاث وديات في معسكر القاهرة
المنيا
Advertisements
طباعة
سالم خليل
 
Advertisements

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا بقياده سمير كمونة علي خوض لقاءات ودية استعدادا للموسم الكروي الجديد 2019\2020 .

 

وقال سمير كمونة المدير الفني للمنيا إنه سيخوض 3 لقاءات وديه بالقاهرة موضحا بأنه سيخوض اللقاء الأول مع فريق طلائع الجيش يوم الأحد القادم ثم مع فريق منتخب السويس يوم الثلاثاء علي أن يختتم لقاءاته الودية أمام فريق كوكاكولا يوم الخميس .

 

ويسعي الفريق المنياوي لتحقيق هدف الجماهير المنياوية بتحقيق الصعود للدوري الممتاز في الموسم المقبل.

 

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تؤيد استمرار سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي 2019-2020
الفتح
-
x
17:50
-
الشباب
الفيصلي
-
x
18:10
-
الفيحاء
الوحدة
-
x
19:50
-
الإتفاق
الدوري الإنجليزي الممتاز
نوريتش سيتي
-
x
13:30
-
إيفرتون
مانشستر يونايتد
-
x
16:00
-
كريستال بالاس
واتفورد
-
x
16:00
-
وست هام يونايتد
ليفربول
-
x
18:30
-
آرسنال
الدوري الإسباني
ريال مدريد
-
x
19:00
-
بلد الوليد
سيلتا فيغو
-
x
21:00
-
فالنسيا
دوري أبطال إفريقيا
النجم الرياضي الساحلي - تونس
-
x
20:00
-
هافيا كوناكري - غينيا
الرجاء الرياضي - المغرب
-
x
21:00
-
بريكاما يونايتد - غامبيا
ديكيداها أف سي - الصومال
-
x
21:00
-
الزمالك - مصر
الدوري الإيطالي
بارما
-
x
18:00
-
يوفنتوس
فيورنتينا
-
x
20:45
-
نابولي
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
ايتول دو كونجو - الكونجو
-
x
18:00
-
بيراميدز - مصر