محلل سياسي عن وضع "جونسون" قدمة على طاولة الحوار: شخصية مثيرة للجدل

قال أحمد ياسين، محلل سياسي، إن مشاركة رئيس وزراء بريطانيا جونسون في قمة السبع الكبار لأول مرة تعد فرصة ثمينة له لكي يوضح الموقف البريطاني.





وأشار "ياسين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة، إلى أن اجتماعات الـ "G7" هذا العام ستكون مثيرة للانشقاقات بين مجموعة السبع منذ تأسيسها في 1975، حيث هناك وجهات نظر مختلفة في القضايا المطروحة.



