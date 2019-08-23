النقل العام يضع لائحة جديدة للنقل المتخصص

أعلنت هيئة النقل العام ملامح اللائحة الجديدة لتنظيم نشاط النقل المتخصّص، الذي يشمل نقل الحجاج والمعتمرين والزائرين والسياح، فضلًا عن الجهات المعنية بتنظيم الفعاليات والمهرجانات والمؤتمرات والندوات أو المتعاقدة مع أصحاب العمل لنقل منسوبيهم وضيوفهم ومن في حكمهم.



وقالت المصادر، إن هيئة النقل العام تعكف حاليًا على وضع اللمسات الأخيرة لمشروع اللائحة، الذي يختص أيضًا بتنظيم تأجير الحافلات وتوجيهها، موضحةً أنَّ تطبيق مواد هذه اللائحة سيتم قريبًا.



وتهدف اللائحة الجديدة والمكونة من83 مادة، لرفع كفاءة التشغيل والنقل، وضمان حقوق جميع الأطراف وخلق بيئة مناسبة للاستثمار، في إطار يعلي من معايير السلامة والراحة، كجزءٍ من مؤشرات جودة الحياة التي تستهدفها رؤية "المملكة 2030".



وانتهت هيئة النقل العام بالفعل من إعداد اللائحة التي تعدد عبر موادها المختلفة شروط مزاولة النشاط والالتزامات الواجبة على مقدم الخدمة، فضلًا عن الحقوق التي يتمتع بها مع غيره من أطراف النشاط، طوال سريان الرخصة الممنوحة له من جانب الجهات المختصة.