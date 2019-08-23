ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

العراق: اعتقال 5 متسللين من داعش بينهم قيادي تركي

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 11:50 م
العراق: اعتقال 5 متسللين من داعش بينهم قيادي تركي
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements
أفاد مصدر أمني بمحافظة نينوى العراقية، مساء الجمعة، باعتقال 5 متسللين من عناصر داعش، بينهم تركي الجنسية شمال غرب الموصل 400 كيلومتراً شمال بغداد.

وقال النقيب أحمد العبيدي من شرطة نينوى إن"قوة من الجيش العراقي اعتقلت خمسة متسللين من عناصر داعش، بينهم قيادي تركي الجنسية".

وأضاف العبيدي أن القوة اعتقلت المتسللين بعد مصادرة الاسلحة الخفيفة التي كانت بحوزتهم، واقتادتهم الى مقر قيادة العمليات للتحقيق معهم وتقديمهم للقضاء العراقي.

وأفاد العبيدي أنه "تم اليوم العثور على 3 جثث عليها آثار تعذيب تعود لمختطفين يعملون في مجال البناء، بعدما اختطفوهم الأربعاء، ناحية القيارة 60 كيلومتراً جنوب الموصل.

ولا تزال مناطق عديدة من محافظة نينوى خاصة القريبة من الحدود السورية شمال غرب البلاد، تشهد نشاطاً لخلايا تنظيم داعش الإرهابي التي تنفذ عمليات اختطاف وقتل وتفجيرات على الرغم من القضاء على التنظيم عسكرياً في معظم مناطق البلاد.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي 2019-2020
الفتح
-
x
17:50
-
الشباب
الفيصلي
-
x
18:10
-
الفيحاء
الوحدة
-
x
19:50
-
الإتفاق
الدوري الإنجليزي الممتاز
نوريتش سيتي
-
x
13:30
-
إيفرتون
مانشستر يونايتد
-
x
16:00
-
كريستال بالاس
واتفورد
-
x
16:00
-
وست هام يونايتد
ليفربول
-
x
18:30
-
آرسنال
الدوري الإسباني
ريال مدريد
-
x
19:00
-
بلد الوليد
سيلتا فيغو
-
x
21:00
-
فالنسيا
دوري أبطال إفريقيا
النجم الرياضي الساحلي - تونس
-
x
20:00
-
هافيا كوناكري - غينيا
الرجاء الرياضي - المغرب
-
x
21:00
-
بريكاما يونايتد - غامبيا
ديكيداها أف سي - الصومال
-
x
21:00
-
الزمالك - مصر
الدوري الإيطالي
بارما
-
x
18:00
-
يوفنتوس
فيورنتينا
-
x
20:45
-
نابولي
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
ايتول دو كونجو - الكونجو
-
x
18:00
-
بيراميدز - مصر