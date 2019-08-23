الكشف عن سبب تعقيد باريس للمفاوضات مع برشلونة بشأن نيمار

أفادت العديد من التقارير، أنه يسأل مسؤولي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن أشياء مختلفة في كل مرة يتحدث فيها إلى نادي برشلونة الإسباني بشأن صفقة نيمار جونيور دا سيلفا، وهذا هو السبب في تغيير المسار في كل مرة.





وقال جيرارد روميو في هذا السياق: "الأمر صار مُحير للغاية في الوقت الذي لا يزال فيه نيمار لم أي يتخذ خطوة تعتبر حيوية تجاه النادي".



