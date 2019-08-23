الكشف عن سبب تعقيد باريس للمفاوضات مع برشلونة بشأن نيمار
الجمعة 23/أغسطس/2019 - 11:44 م
عمر عبدالعزيز
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أفادت العديد من التقارير، أنه يسأل مسؤولي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن أشياء مختلفة في كل مرة يتحدث فيها إلى نادي برشلونة الإسباني بشأن صفقة نيمار جونيور دا سيلفا، وهذا هو السبب في تغيير المسار في كل مرة.
وقال جيرارد روميو في هذا السياق: "الأمر صار مُحير للغاية في الوقت الذي لا يزال فيه نيمار لم أي يتخذ خطوة تعتبر حيوية تجاه النادي".
وأضاف قائلاً: "مجلس ادارة نادي برشلونة منقسم حول فكرة اعادة نيمار، ويوجد عضوان على الأقل لا يريدان سماع أي شيء عن العملية المحتملة".
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