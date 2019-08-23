ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الكشف عن سبب تعقيد باريس للمفاوضات مع برشلونة بشأن نيمار

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 11:44 م
الكشف عن سبب تعقيد باريس للمفاوضات مع برشلونة بشأن نيمار
Advertisements
طباعة
عمر عبدالعزيز
 
Advertisements
أفادت العديد من التقارير، أنه يسأل مسؤولي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن أشياء مختلفة في كل مرة يتحدث فيها إلى نادي برشلونة الإسباني بشأن صفقة نيمار جونيور دا سيلفا، وهذا هو السبب في تغيير المسار في كل مرة. 

وقال جيرارد روميو في هذا السياق: "الأمر صار مُحير للغاية في الوقت الذي لا يزال فيه نيمار لم أي يتخذ خطوة تعتبر حيوية تجاه النادي".

وأضاف قائلاً: "مجلس ادارة نادي برشلونة منقسم حول فكرة اعادة نيمار، ويوجد عضوان على الأقل لا يريدان سماع أي شيء عن العملية المحتملة".
Advertisements
المزيد عن: نيمار لبرشلونة صفقات برشلونة برشلونة ونيمار باريس
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تؤيد استمرار سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي 2019-2020
الهلال
4
x
18:00
2
أبها
التعاون
1
x
18:10
1
الحزم
الاتحاد
2
x
19:50
1
الرائد
الدوري الإنجليزي الممتاز
أستون فيلا
2
x
21:00
0
إيفرتون
الدوري الإسباني
غرناطة
0
x
20:00
1
إشبيلية
ليفانتي
0
x
22:00
0
فياريال
دوري أبطال إفريقيا
الأهلي
9
x
19:00
0
اطلع بره