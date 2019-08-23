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علي بدرخان أول ضيوف منتدى طه حسين بنقابة الصحفيين غدًا

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 11:42 م
علي بدرخان أول ضيوف منتدى طه حسين بنقابة الصحفيين غدًا
نقابة الصحفيين - أرشيفية
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ميسون أبو الحسن
 
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تنظم اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين، برئاسة محمود كامل، منتدى طه حسين، الذي يستضيف في أولى جلساته المخرج الكبير علي بدرخان، وذلك يوم غدًا السبت 24 أغسطس، في تمام السادسة والنصف.


وقالت اللجنة في بيان سابق لها، إن ذلك سيكون في ندوة تحت عنوان "السينما المصرية إلى أين؟"، بحضور تلاميذ الفنان الكبير، وستشارك بالعزف على الأورج الموهبة الصغيرة كنزي، ويدير اللقاء الكاتب الصحفي محمد نوار.
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