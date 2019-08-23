علي بدرخان أول ضيوف منتدى طه حسين بنقابة الصحفيين غدًا

تنظم اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين، برئاسة محمود كامل، منتدى طه حسين، الذي يستضيف في أولى جلساته المخرج الكبير علي بدرخان، وذلك يوم غدًا السبت 24 أغسطس، في تمام السادسة والنصف.

تنظم اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين، برئاسة محمود كامل، منتدى طه حسين، الذي يستضيف في أولى جلساته المخرج الكبير علي بدرخان، وذلك يوم غدًا السبت 24 أغسطس، في تمام السادسة والنصف.