عاجل.. ترمب يعلن رفع الرسوم على بضائع صينية بقيمة 250 مليار دولار

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتبارا من 1 سبتمبر المقبل، رفع بلاده الرسوم الجمركية المفروضة على البضائع الصينية بقيمة 300 مليار دولار وليس بنسبة 10 بالمائة، بل بنسبة 15 بالمائة.



وقال ترامب على حسابه على تويتر يوم الجمعة: "بدءا من أول أكتوبر، سترتفع الرسوم الجمركية على بضائع صينية بقيمة 250 مليار دولار من 25 بالمائة إلى 30 بالمائة".



