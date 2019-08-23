عاجل.. ترمب يعلن رفع الرسوم على بضائع صينية بقيمة 250 مليار دولار
الجمعة 23/أغسطس/2019 - 11:21 م
وكالات
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتبارا من 1 سبتمبر المقبل، رفع بلاده الرسوم الجمركية المفروضة على البضائع الصينية بقيمة 300 مليار دولار وليس بنسبة 10 بالمائة، بل بنسبة 15 بالمائة.
وقال ترامب على حسابه على تويتر يوم الجمعة: "بدءا من أول أكتوبر، سترتفع الرسوم الجمركية على بضائع صينية بقيمة 250 مليار دولار من 25 بالمائة إلى 30 بالمائة".
وأضاف الرئيس الأمريكي أيضا: إن "الرسوم الجمركية على بقية الواردات الصينية وقيمتها 300 مليار دولار والتي من المقرر أن يبدأ سريانها في أول سبتمبر ستكون بنسبة 15 بالمائة وليس 10 بالمائة".
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