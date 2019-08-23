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القليوبية اليوم.. ضبط 10 أطنان مصنعات لحوم ودواجن فاسدة..وجهود مكثفة لضبط متهمين قتلوا عامل للاستيلاء على أمواله

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 11:39 م
القليوبية اليوم.. ضبط 10 أطنان مصنعات لحوم ودواجن فاسدة..وجهود مكثفة لضبط متهمين قتلوا عامل للاستيلاء على أمواله
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محمد نبيل
 
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شهدت محافظة القليوبية اليوم الجمعة، مجموعة من الأحداث والقرارات والأخبار الميدانية الهامة، أبرزها مايلي:


ضبط 10 أطنان مصنعات لحوم ودواجن فاسدة في القليوبية


حيث شنت مديرية الطب البيطرى بالقليوبية، اليوم الجمعة، حملة مكبرة بالتعاون مع الشرطة العامة للمسطحات والبيئة، لمتابعة الأسواق والشوادر وثلاجات لبيع اللحوم حفاظا على صحة المواطنين من المعروضات الغير صالحة للاستخدام الأدمي.




زراعة القليوبية تناقش ظاهرة السحابة السوداء وتدوير المخلفات الزراعية وقش الأرز


وقال المهندس حسن احمد زايد وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، إنه تم عقد اجتماع مع كلا من المهندس هشام الجمل رئيس جهاز شئون البيئة بوزارة البيئة ومهندسي وزارة البيئة ومديرى الإدارات الزراعية الخارجية ومديرى إدارات الارشاد الزراعي والأراضى والمياه ومفتشي الارشاد والاراضى بالمديرية والإدارات الزراعية.




أمن القليوبية يكثف جهوده لضبط متهمين قتلوا عامل للاستيلاء على أمواله بشبرا الخيمة 


وتكثف الأجهزة الأمنية بالقليوبية، من جهودها لضبط متهمين ضربوا عامل حتي الموت للاستيلاء علي اموال خاصة باحدي الشركات التي يعمل بها بعد ان سحبها المجني عليه من احدي ماكينات الصراف الالي بشارع الشعراوي ببهتيم بشبرا الخيمة. 




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