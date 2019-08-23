ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

استعدادات فرنسا لاستقبال قمة الدول السبع الصناعية الكبرى

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 11:28 م
استعدادات فرنسا لاستقبال قمة الدول السبع الصناعية الكبرى
Advertisements
طباعة
أمنية فوزي
 
Advertisements

كشفت فابيولا بدوي، الكاتبة والمحللة السياسية، عن استعدادات فرنسا لاستقبال قمة الدول السبع الصناعية الكبرى، قائلة إن فرنسا استضافت قمم كبرى كثيرة، وإن استعدادات القمم شيء معتاد بالنسبة إليها.

وأوضحت "بدوي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الجمعة، أن هذه القمة تكتسب أهمية خاصة من ناحية التغطية الإعلامية والتحليلات السياسية والقادة، لافتة إلى أن الملفات التي تحملها هذه القمة هامة جدًا للعالم كله، ولها أهمية خاصة بالنسبة لفرنسا.

وأضافت أن هذه القمة ستحظى بتغطية واهتمام كبير على المستوى الفرنسي والأوربي، ومن أهم القمم التي يراها المواطنون، مؤكدة أنه مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه القمم له أهمية كبرى، ليس فقط بصفته رئيس مصر ولكن كرئيس أيضًا للاتحاد الإفريقي.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي 2019-2020
الهلال
4
x
18:00
2
أبها
التعاون
1
x
18:10
1
الحزم
الاتحاد
2
x
19:50
1
الرائد
الدوري الإنجليزي الممتاز
أستون فيلا
2
x
21:00
0
إيفرتون
الدوري الإسباني
غرناطة
0
x
20:00
1
إشبيلية
ليفانتي
0
x
22:00
0
فياريال
دوري أبطال إفريقيا
الأهلي
9
x
19:00
0
اطلع بره