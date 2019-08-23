الانتقالي الجنوبي يحذر من محاولة الاعتداء على قوات التحالف
الجمعة 23/أغسطس/2019 - 11:19 م
وكالات
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حذر المجلس الانتقالي الجنوبي، من محاولة الاعتداء على قوات التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن.
وأكد استعداده بكل مصداقية لدعوة الحوار الصادرة عن المملكة العربية السعودية.
ودعا جميع الأطراف في محافظة شبوة لضبط النفس والالتزام بدعوة وقف إطلاق النار الصادرة عن قيادة التحالف العربي.
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