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الشرينجيتو: ريال مدريد قادر على حسم صفقة نيمار في أي لحظة

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 11:19 م
الشرينجيتو: ريال مدريد قادر على حسم صفقة نيمار في أي لحظة
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علاء خليف
 
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يري الإعلامي كيم دومنيك محلل برنامج "الشرينجيتو" أن نادي ريال مدريد قادر علي حسم صفقة البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال "دومنيك" في تصريحات اليوم أن نادي برشلونة لا يمكنه المراهنة علي صفقة البرازيلي "نيمار".

ويعتقد أن نادي ريال مدريد لديه خطة سريعة لحسم صفقة البرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جيرمان، وأنه يجهز عرضًا يناسب متطلبات النادي الباريسي.

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