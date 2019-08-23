آس: ريال مدريد لا يمانع في تقديم نجميه لباريس من أجل ضم نيمار

كشفت تقارير صحفية عن كواليس مفاوضات ريال مدريد مع باريس سان جيرمان لضم البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم الفريق الباريسي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.





وأكدت صحيفة "آس" أن نادي ريال مدريد دخل في مفاوضات مع باريس سان جيرمان لضم "نيمار"، رغم أن إدارة النادي الملكي تنفي ذلك.





وأوضحت الصحيفة أن ريال مدريد يرحب بدخول الثنائي لوكا يوفيتش وجاريث بيل ضمن صفقة "نيمار"، لكن اللاعب الويلزي لا يريد الرحيل عن الريال في الوقت الحالي.





أما نادي باريس سان جيرمان يريد الحصول على "فينسيوس جونيور" ضمن صفقة "نيمار" ولكن ريال مدريد لا يريد التخلي عن خدمات "جونيور" خلال فترة الإنتقالات الحالية.





ولا يزال مصير "نيمار" غامضًا بخصوص وجهته المقبلة سواء ريال مدريد أو برشلونة، أو البقاء مع باريس سان جيرمان.



